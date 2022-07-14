Выпавший из окна дома в Краснотурьинске мальчик вертолётом доставлен в Екатеринбург
Происшествия
Фото: фрагмент панорамы с Гугл-карт
Понадобился вертолёт, чтобы доставить из Краснотурьинска в Екатеринбург 9-летнего мальчика, который вчера, 14-го июля выпал с 3-го этажа дома, где проживает его бабушка.
Врачи оценивают состояние ребёнка как очень тяжёлое. У него диагностированы множественные переломы, в том числе — плеча и таза. Требуется срочная и сложная операция. Для этого и было принято решение в срочном порядке перевозить пострадавшего в родной Екатеринбург.
Меж тем, в городах Свердловской области люди продолжают падать из окон. В Екатеринбурге сегодня в полночь мужчина выпал из окна 8-го этажа дома на улице Мичурина. Видимо, он получил такой сильный шок, что не почувствовал боли, поднялся с земли и куда-то пошёл. Очевидцам пришлось уговаривать его лечь на землю и дождаться прибытия «Скорой». А в Первоуральске сегодня днём 35-летний мужчина выпал с пятого этажа дома по улице Береговой. Увы, «Скорая» ему уже не понадобилась.
Врачи оценивают состояние ребёнка как очень тяжёлое. У него диагностированы множественные переломы, в том числе — плеча и таза. Требуется срочная и сложная операция. Для этого и было принято решение в срочном порядке перевозить пострадавшего в родной Екатеринбург.
Меж тем, в городах Свердловской области люди продолжают падать из окон. В Екатеринбурге сегодня в полночь мужчина выпал из окна 8-го этажа дома на улице Мичурина. Видимо, он получил такой сильный шок, что не почувствовал боли, поднялся с земли и куда-то пошёл. Очевидцам пришлось уговаривать его лечь на землю и дождаться прибытия «Скорой». А в Первоуральске сегодня днём 35-летний мужчина выпал с пятого этажа дома по улице Береговой. Увы, «Скорая» ему уже не понадобилась.
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