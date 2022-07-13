Маленький екатеринбуржец выпал из окна жилого дома в Краснотурьинске
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев
Крайне неудачно закончилась для 9-летнего екатеринбуржца поездка в гости к бабушке, проживающей в Краснотурьинске. Мальчик выпал из окна её квартиры на 3-м этаже и получил тяжёлые травмы.
Падение ребёнка из окна жилого дома произошло сегодня, 14-го июля, примерно в 14:00, — сообщает общественно-политическая газета Краснотурьинска «Заря Урала». Очевидцы вызвали на улицу Радищева «Скорую помощь». Прибывшие медики срочно перевезли пострадавшего в Краснотурьинскую городскую больницу. У него диагностированы множественные переломы плеча и сотрясение головного мозга. Есть подозрение на перелом позвоночника.
Пока краснотурьинские врачи занимаются маленьким пациентом, полицейские пытаются выяснить, по каким причинам произошло падение.
Падение ребёнка из окна жилого дома произошло сегодня, 14-го июля, примерно в 14:00, — сообщает общественно-политическая газета Краснотурьинска «Заря Урала». Очевидцы вызвали на улицу Радищева «Скорую помощь». Прибывшие медики срочно перевезли пострадавшего в Краснотурьинскую городскую больницу. У него диагностированы множественные переломы плеча и сотрясение головного мозга. Есть подозрение на перелом позвоночника.
Пока краснотурьинские врачи занимаются маленьким пациентом, полицейские пытаются выяснить, по каким причинам произошло падение.
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