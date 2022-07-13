Маленький екатеринбуржец выпал из окна жилого дома в Краснотурьинске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Крайне неудачно закончилась для 9-летнего екатеринбуржца поездка в гости к бабушке, проживающей в Краснотурьинске. Мальчик выпал из окна её квартиры на 3-м этаже и получил тяжёлые травмы.Падение ребёнка из окна жилого дома произошло сегодня, 14-го июля, примерно в 14:00, — сообщает общественно-политическая газета Краснотурьинска «Заря Урала». Очевидцы вызвали на улицу Радищева «Скорую помощь». Прибывшие медики срочно перевезли пострадавшего в Краснотурьинскую городскую больницу. У него диагностированы множественные переломы плеча и сотрясение головного мозга. Есть подозрение на перелом позвоночника.Пока краснотурьинские врачи занимаются маленьким пациентом, полицейские пытаются выяснить, по каким причинам произошло падение.