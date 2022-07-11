В Нижнем Тагиле три человека получили травмы после «поцелуя» машины с деревом
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Сразу трое человек оказались на койках больницы Нижнего Тагила после того, как машина, в которой они ехали, «поцеловалась» с деревом. Произошло это в четверг, 14-го июля.
Легковой автомобиль марки «Mitsubishi Pajero Sport» двигался по проспекту Дзержинского, когда его водитель, 24-летний молодой человек, не справился с управлением. Иномарка вылетела с проезжей части, заехала на газон и на полной скорости врезалась в растущий там тополь. И водитель, и двое его пассажиров — 18-летняя девушка и 19-летний парень — получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», виновником аварии является водитель машины. Мало того, что он управлял автотранспортным средством, не имея прав, так ещё и сел за руль машины в подвыпившем состоянии. Правда, тому, что он выпивал, доказательств пока нет. Он отказался проходить медицинское освидетельствование и о его нетрезвом состоянии сотрудники автоинспекции могли судить только по внешним признакам.
Стоит напомнить, что в тот же день с деревом «поцеловалась» ещё одна машина. Это случилось на трасе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. В данной аварии пострадали четыре человека.
Легковой автомобиль марки «Mitsubishi Pajero Sport» двигался по проспекту Дзержинского, когда его водитель, 24-летний молодой человек, не справился с управлением. Иномарка вылетела с проезжей части, заехала на газон и на полной скорости врезалась в растущий там тополь. И водитель, и двое его пассажиров — 18-летняя девушка и 19-летний парень — получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», виновником аварии является водитель машины. Мало того, что он управлял автотранспортным средством, не имея прав, так ещё и сел за руль машины в подвыпившем состоянии. Правда, тому, что он выпивал, доказательств пока нет. Он отказался проходить медицинское освидетельствование и о его нетрезвом состоянии сотрудники автоинспекции могли судить только по внешним признакам.
Стоит напомнить, что в тот же день с деревом «поцеловалась» ещё одна машина. Это случилось на трасе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. В данной аварии пострадали четыре человека.
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