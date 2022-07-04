В Серове пенсионерка пропала в лесу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Серове пропала 67-летняя Любовь Ивановна Логинова (Кульбака). Она ушла в лес 9 июля и до сих пор не вернулась.Приметы пропавшей: рост 165 см, полное телосложение, серые глаза, светло-русые волосы.В день пропажи была одета в белую ветровку, черные спортивные штаны, черные резиновые сапоги и белый платок. С собой женщина брала черное пластиковое ведро.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Любови Логиновой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.