Три лесных пожара зафиксировано в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уже три лесных пожара зафиксировано в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 00:00 12 июля, в области действует три природных пожара на площади 6 га. Еще вчера сообщалось только об одном возгорании.
Всего в России зафиксировано 97 лесных пожаров на площади 19 696 га.
По данным на 00:00 12 июля, в области действует три природных пожара на площади 6 га. Еще вчера сообщалось только об одном возгорании.
Всего в России зафиксировано 97 лесных пожаров на площади 19 696 га.
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