В Екатеринбурге разыскивают очевидцев смертельного ДТП
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Екатеринбурге. Авария произошла 7 июля в 06:00 напротив дома №38 на Базовом переулке.
Напомним, что, по предварительным данным, водитель Daewoo Nexia допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. В результате ДТП 43-летний велосипедист погиб от полученных травм на месте происшествия.
Водитель Daewoo Nexia заявляет, что он ехал со скоростью около 65 км/ч, когда неожиданно на пешеходный переход на красный свет выехал мужчина на велосипеде. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Госавтоинспекция Екатеринбурга просит очевидцев данной аварии позвонить по телефону +7 (953) 052-83-82. Конфиденциальность гарантируется.
Напомним, что, по предварительным данным, водитель Daewoo Nexia допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. В результате ДТП 43-летний велосипедист погиб от полученных травм на месте происшествия.
Водитель Daewoo Nexia заявляет, что он ехал со скоростью около 65 км/ч, когда неожиданно на пешеходный переход на красный свет выехал мужчина на велосипеде. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Госавтоинспекция Екатеринбурга просит очевидцев данной аварии позвонить по телефону +7 (953) 052-83-82. Конфиденциальность гарантируется.
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