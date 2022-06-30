В Екатеринбурге автомобиль насмерть сбил велосипедиста
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Daewoo Nexia насмерть сбил велосипедиста. ДТП произошло сегодня около шести утра на Базовом переулке.
По предварительной информации, водитель Daewoo Nexia ехал по Базовому переулку со стороны Сибирского тракта в сторону улицы Луганская и допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись.
От полученных травм 43-летний велосипедист скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
За рулем автомобиля находился 65-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Он пояснил, что ехал по Базовому переулку со скоростью около 65 км/ч, когда неожиданно на пешеходный переход выехал велосипедист. Водитель принял меры к экстренному торможению, но наезда избежать не удалось. Результаты медицинского освидетельствования показали, что автомобилист был трезв.
По предварительной информации, водитель Daewoo Nexia ехал по Базовому переулку со стороны Сибирского тракта в сторону улицы Луганская и допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись.
От полученных травм 43-летний велосипедист скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
За рулем автомобиля находился 65-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Он пояснил, что ехал по Базовому переулку со скоростью около 65 км/ч, когда неожиданно на пешеходный переход выехал велосипедист. Водитель принял меры к экстренному торможению, но наезда избежать не удалось. Результаты медицинского освидетельствования показали, что автомобилист был трезв.
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