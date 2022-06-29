Пропавшую школьницу нашли в Екатеринбурге
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей 12-летней Евы. Напомним, что она ушла из дома в Академическом районе вечером 6 июля и ее местонахождение было неизвестным.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, девочку нашли сотрудники полиции и доставили ее в ОП №4. В отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, девочку нашли сотрудники полиции и доставили ее в ОП №4. В отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было.
– Службой по делам несовершеннолетних территориального ОВД проведена профилактическая работа с законным представителем школьницы в целях недопущения впредь подобных ситуаций, – добавили в УМВД.
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