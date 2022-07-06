В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 12-летняя Ева Ивановна Чеботарь. Она ушла из дома по улице Краснолесья, 24 около 20:30 6 июля и до сих пор не вернулась.Приметы девочки: рост 170 см, среднее телосложение, рыже-коричневые волосы ниже плеч, серые глаза.На момент пропажи она была одета в коричневую куртку, удлиненную серую футболку, черные джинсы и черные кроссовки.Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску пропавшей и просит всех, кто знает что-либо о ее местонахождении, сообщить информацию по телефонам: 8 (343) 356-44-35, 8 (343) 356-49-04 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 4); 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).