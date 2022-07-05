Пожар на свалке в районе аэропорта Кольцово локализовали
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге локализовали пожар на свалке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Напомним, что свалка твердых бытовых отходов на улице Горнистов загорелась сегодня около 8 утра. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 17 огнеборцев.
Пожар локализовали в 16:03. Сейчас проводится проливка отдельных тлеющих очагов.
Напомним, что свалка твердых бытовых отходов на улице Горнистов загорелась сегодня около 8 утра. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 17 огнеборцев.
Пожар локализовали в 16:03. Сейчас проводится проливка отдельных тлеющих очагов.
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