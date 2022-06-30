В микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге загорелась свалка



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге загорелась свалка на улице Горнистов. Сообщение о возгорании поступило в 08:07.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 300 квадратных метров на свалке твердых бытовых отходов наблюдаются отдельные очаги тления и открытого горения. Угрозы перехода огня на строения нет.На место происшествия прибыли 17 огнеборцев. Принимаются все меры для скорейшей локализации и ликвидации пожара.