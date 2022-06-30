В микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге загорелась свалка
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге загорелась свалка на улице Горнистов. Сообщение о возгорании поступило в 08:07.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 300 квадратных метров на свалке твердых бытовых отходов наблюдаются отдельные очаги тления и открытого горения. Угрозы перехода огня на строения нет.
На место происшествия прибыли 17 огнеборцев. Принимаются все меры для скорейшей локализации и ликвидации пожара.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 300 квадратных метров на свалке твердых бытовых отходов наблюдаются отдельные очаги тления и открытого горения. Угрозы перехода огня на строения нет.
На место происшествия прибыли 17 огнеборцев. Принимаются все меры для скорейшей локализации и ликвидации пожара.
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