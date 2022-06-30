В столице Урала пропала 28-летняя девушка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала пропала 28-летняя Виктория Дмитриевна Бондаренко. Ее местонахождение неизвестно с 25 июня.Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы.В день пропажи была одета в синий сарафан в белую полоску и бежевые босоножки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктории Бондаренко, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.