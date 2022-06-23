Пенсионерка пропала в Ирбитском районе
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Пионерский Ирбитского района пропала 72-летняя Лидия Деонидовна Кишкина. Ее местонахождение неизвестно с 28 июня.
Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавое телосложение, светло-карие глаза, черные волосы, короткая стрижка.
Во что женщина была одета в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Лидии Кишкиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавое телосложение, светло-карие глаза, черные волосы, короткая стрижка.
Во что женщина была одета в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Лидии Кишкиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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