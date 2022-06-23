Пенсионерка пропала в Ирбитском районе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Пионерский Ирбитского района пропала 72-летняя Лидия Деонидовна Кишкина. Ее местонахождение неизвестно с 28 июня.Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавое телосложение, светло-карие глаза, черные волосы, короткая стрижка.Во что женщина была одета в день пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Лидии Кишкиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.