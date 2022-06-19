На Урале спасли трех терпящих бедствие рыбаков

– Происшествие произошло в период действия предупреждения синоптиков о сильном ветре с порывами до 18 м/с и выходить в таких условиях на лодке на открытую воду было небезопасно. МЧС в очередной раз рекомендует гражданам не игнорировать прогнозы погоды и следовать рекомендациям по правилам безопасного поведения в непогоду, – отметили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Около Новоуральска сотрудник Центра ГИМС спас трех рыбаков, попавших в сложную ситуацию на акватории озера Аятского. Инцидент произошел вечером 26 июня.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, трое рыбаков, в том числе 13-летний подросток, на рыбалке столкнулись с неисправностью двигателя своей лодки. Они пытались добраться до берега на веслах, но из-за сильного ветра и высокой волны попытки не увенчались успехом. Тогда они позвонили по единому телефону спасения, а диспетчер передал информацию специалистам МЧС.Исполняющий обязанности руководителя инспекторского участка Новоуральска Центра ГИМС Дмитрий Буров получил тревожный сигнал и незамедлительно выдвинулся к месту происшествия. При содействии одного из судовладельцев, находившихся на берегу, он дошел на лодке до рыбаков, пересадил их на исправное судно и взял на буксир неисправное плавсредство. Спустя несколько минут все оказались на берегу. Рыбаки сильно замерзли, но получили никаких травм и отказались от госпитализации.