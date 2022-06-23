Пропавшего на Урале мужчину нашли мертвым

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В лесу возле поселка Южаково Горноуральского городского округа нашли тело пропавшего 33-летнего жителя Нижнего Тагила.Артем Тетерин отправился на рыбалку 18 июня. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Тело мужчины нашли 26 июня.О гибели жителя Нижнего Тагила сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». Подробности инцидента неизвестны.