В посёлке Полевской местные жители нашли тело женщины

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 25 июня, в посёлке Полевской местные жители обнаружили тело женщины. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Видимых телесных повреждений у погибшей не имеется, ценные вещи не похищены», – сообщили порталу Е1.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.СУ СКР по Свердловской области сказали, что определять точные причины смерти будут судмедэксперты.