В посёлке Полевской местные жители нашли тело женщины
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 25 июня, в посёлке Полевской местные жители обнаружили тело женщины. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.
«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Видимых телесных повреждений у погибшей не имеется, ценные вещи не похищены», – сообщили порталу Е1.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
СУ СКР по Свердловской области сказали, что определять точные причины смерти будут судмедэксперты.
«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Видимых телесных повреждений у погибшей не имеется, ценные вещи не похищены», – сообщили порталу Е1.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
СУ СКР по Свердловской области сказали, что определять точные причины смерти будут судмедэксперты.
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