В Первоуральске «Hyundai Solaris» провалилась в яму

15.18 Суббота, 18 июня 2022
Происшествия
Фото: Максим Ездаков
В Первоуральске на улице Герцена «Hyundai Solaris» провалилась в яму. Самостоятельно вытащить автомобиль его водитель не смог, поэтому ему пришлось вызвать на место происшествие ДПС.

По словам местного общественника Максима Ездакова, на этом участке часто меняли трубы. После работ, которые там проводились, яму просто засыпали щебнем, однако владельцу «Hyundai Solaris» не повезло. Когда он проезжал, его автомобиль провалился.

Отметим, что прошлой осенью с жителей в Первоуральске собирали дополнительные средства на ремонт ветхих труб отопительной системы города. Для этого первоуральские власти даже просили у областных разрешить им повысить тариф сразу на 9,1%. Однако после общественной кампании против повышения власти всё же пошли на некоторые уступки и повысили плату лишь на 7,5%.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:16 В Екатеринбурге ищут 10-летнего мальчика, пропавшего 17 июня
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