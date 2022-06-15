Причиной пожара у поселка Безречный стала молния

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Причиной торфяного пожара у поселка Безречный в Берёзовском городском округе стала молния. Тогда огонь уничтожил шесть частных домов, а дым от пожара накрыл Екатеринбург. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Помимо причины природного характера прокуратура также нашла нарушения, которые могли способствовать распространению огня.Так, в Берёзовском и поселках Сарапулка, Становая, Кедровка, Зеленый Дол, Солнечный, Лосиный, Ключевск, Монетный, Старопышминск выявлены нарушения требований к размещению и содержанию пожарных водоемов. В сетях водоснабжения не обеспечен достаточный объем подачи воды.Помимо этого, программами развития территории городского округа не определены противопожарные расстояния от застройки до леса. А в нескольких районах частного сектора расстояние от домов до леса составляет меньше нормы.Также на территории посёлков, входящих в состав Берёзовского ГО обнаружены временные строения пилорам, склады древесины, древесной обрези и опила.После проверки с представителями администрации города, МЧС и органов внутренних дел проводилось совещание. На встрече определили задачи по устранению нарушений.Кроме того, прокуратура внесла главе администрации Берёзовского ГО представление об устранении нарушений.