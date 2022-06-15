Причиной пожара у поселка Безречный стала молния
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Причиной торфяного пожара у поселка Безречный в Берёзовском городском округе стала молния. Тогда огонь уничтожил шесть частных домов, а дым от пожара накрыл Екатеринбург. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Помимо причины природного характера прокуратура также нашла нарушения, которые могли способствовать распространению огня.
Так, в Берёзовском и поселках Сарапулка, Становая, Кедровка, Зеленый Дол, Солнечный, Лосиный, Ключевск, Монетный, Старопышминск выявлены нарушения требований к размещению и содержанию пожарных водоемов. В сетях водоснабжения не обеспечен достаточный объем подачи воды.
Помимо этого, программами развития территории городского округа не определены противопожарные расстояния от застройки до леса. А в нескольких районах частного сектора расстояние от домов до леса составляет меньше нормы.
Также на территории посёлков, входящих в состав Берёзовского ГО обнаружены временные строения пилорам, склады древесины, древесной обрези и опила.
После проверки с представителями администрации города, МЧС и органов внутренних дел проводилось совещание. На встрече определили задачи по устранению нарушений.
Кроме того, прокуратура внесла главе администрации Берёзовского ГО представление об устранении нарушений.
Помимо причины природного характера прокуратура также нашла нарушения, которые могли способствовать распространению огня.
Так, в Берёзовском и поселках Сарапулка, Становая, Кедровка, Зеленый Дол, Солнечный, Лосиный, Ключевск, Монетный, Старопышминск выявлены нарушения требований к размещению и содержанию пожарных водоемов. В сетях водоснабжения не обеспечен достаточный объем подачи воды.
Помимо этого, программами развития территории городского округа не определены противопожарные расстояния от застройки до леса. А в нескольких районах частного сектора расстояние от домов до леса составляет меньше нормы.
Также на территории посёлков, входящих в состав Берёзовского ГО обнаружены временные строения пилорам, склады древесины, древесной обрези и опила.
После проверки с представителями администрации города, МЧС и органов внутренних дел проводилось совещание. На встрече определили задачи по устранению нарушений.
Кроме того, прокуратура внесла главе администрации Берёзовского ГО представление об устранении нарушений.
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