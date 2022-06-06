На дороге между двумя уральскими посёлками погиб водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь с 12-го на 13-ое июня на автотрассе между двумя уральскими посёлками — Зыряновским и Асбестовским — произошло ДТП. В нём погиб 51-летний мужчина.Как сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области, из-за превышения скорости с дороги выбросило машину марки «Ниссан Альмера». Автомобиль по инерции несколько раз перевернуло. Но находившихся в нём пассажиров спасли ремни безопасности. Правда, женщина получила травмы и её пришлось доставлять в больницу. А вот водителю иномарки медицинская помощь уже не понадобилась — во время движения мужчина не был пристёгнут, поэтому его выбросило из машины, и он погиб на месте.Вся троица, попавшая на «Ниссане» в ДТП, — жители посёлка Асбестовский. Этой злополучной ночью они возвращались в родной населённый пункт. Погибшего проверяют на наличие алкоголя в крови.