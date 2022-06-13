Прокуратура начала проверку после пожара в Заречном
Происшествия
Фото: Отдел надзорной деятельности МЧС по ГО Заречный.
Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку после пожара в городе Заречный, где пострадали трое детей. Они получили ожоги и лёгкое отравление продуктами горения.
Напомним, что инцидент произошёл 12 июня в многоквартирном доме на втором этаже. Уточняется, что во время пожара вместе с детьми в квартире находилась их мама.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью Мария Канатова, на данный момент рассматриваются несколько версий возникновения пожара.
«В том числе неосторожное обращение с огнём несовершеннолетних и короткое замыкание электропроводки. Точная причина будет установлена в результате пожарно-технической экспертизы», – рассказала Мария Канатова.
Напомним, что инцидент произошёл 12 июня в многоквартирном доме на втором этаже. Уточняется, что во время пожара вместе с детьми в квартире находилась их мама.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью Мария Канатова, на данный момент рассматриваются несколько версий возникновения пожара.
«В том числе неосторожное обращение с огнём несовершеннолетних и короткое замыкание электропроводки. Точная причина будет установлена в результате пожарно-технической экспертизы», – рассказала Мария Канатова.
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