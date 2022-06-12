В Заречном в пожаре пострадали трое детей

Фото: Отдел надзорной деятельности МЧС по ГО Заречный

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 12 июня, в Заречном на Уральской, 26 случился пожар, в результате которое пострадали трое детей: 14, 12 и 11 лет. Они получили ожоги и лёгкое отравление продуктами горения.Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Площадь пожара составила 13 квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание.Как сообщили паблику «Инцидент Екатеринбург» в отделе надзорной деятельности МЧС по ГО Заречный, 14-летний ребёнок получил ожоги лба, задней боковой поверхности грудной клетки и рваную рану правого предплечья, 12-летний – термические ожоги шеи, 11-летний – термические ожоги правой ноги. У всех лёгкое отравления продуктами горения.