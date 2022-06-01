Ночью в Екатеринбурге полыхал автопаркинг



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью произошел пожар в автопаркинге на улице Начдива Онуфриева в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 21:21.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что в трехэтажном здании автопаркинга загорелся гаражный бокс на -1 этаже. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.На место происшествия выехали 32 огнеборца. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением. Открытое горение ликвидировали в 22:42.