Ночью в Екатеринбурге полыхал автопаркинг
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью произошел пожар в автопаркинге на улице Начдива Онуфриева в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 21:21.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что в трехэтажном здании автопаркинга загорелся гаражный бокс на -1 этаже. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На место происшествия выехали 32 огнеборца. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением. Открытое горение ликвидировали в 22:42.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что в трехэтажном здании автопаркинга загорелся гаражный бокс на -1 этаже. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На место происшествия выехали 32 огнеборца. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением. Открытое горение ликвидировали в 22:42.
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