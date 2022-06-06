Без электричества из-за сильного ветра остались 11,5 тысячи свердловчан
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области 11,5 тысячи местных жителей остались без электричества из-за повреждения линий в связи с непогодой. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
По данным министра, из-за штормового ветра свет пропал в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе. Сейчас проводятся восстановительные работы.
Напомним, что в Свердловской области на 7 и 8 июня объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра до 20 м/сек.
По данным министра, из-за штормового ветра свет пропал в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе. Сейчас проводятся восстановительные работы.
Напомним, что в Свердловской области на 7 и 8 июня объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра до 20 м/сек.
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