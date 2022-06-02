В Нижнем Тагиле из окна многоэтажки выпал мужчина
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Житель Нижнего Тагила скончался после падения из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел сегодня около полудня возле перекрестка улиц Фрунзе и Черных.
Об этом сообщат местное издание «TagilCity.ru» со ссылкой на очевидцев. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Известно, что выпавший из окна многоэтажке мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до прибытия медиков.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» факт происшествия не опровергли. Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, что в Карпинске 15 мая из окна 2-го этажа жилого дома выпал 6-летний мальчик. В результате ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы грудных и поясничных позвонков.
Об этом сообщат местное издание «TagilCity.ru» со ссылкой на очевидцев. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Известно, что выпавший из окна многоэтажке мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до прибытия медиков.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» факт происшествия не опровергли. Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, что в Карпинске 15 мая из окна 2-го этажа жилого дома выпал 6-летний мальчик. В результате ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы грудных и поясничных позвонков.
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