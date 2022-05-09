В Карпинске маленький мальчик выпал из окна жилого дома

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закрытую черепно-мозговую травму, переломы грудных и поясничных позвонков получил 6-летний ребёнок в городе Карпинск Свердловской области. Травмы он получил, выпав из окна 2-го этажа. Обойтись испугом не помогло даже то обстоятельство, что упал он на мягкий газон.Несчастье случилось в воскресенье вечером, 15-го мая. Свидетелем падения мальчика стала случайная прохожая. Она вызвала врачей и полицейских. Как сообщает ОПДН МО МВД России «Краснотурьинский», ребёнок с места происшествия был госпитализирован в центральную городскую больницу, где ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.Судя по всему, виной произошедшего стала его собственная неосторожность. Мальчик забрался на подоконник и опёрся на противомоскитную сетку, а это — опора крайне ненадёжная. В любом случае, отвечать придётся матери ребёнка, 32-летняя женщина. Она будет привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП Российской Федерации (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Серьёзной кары статья не предполагает — либо предупреждение, либо незначительный штраф.