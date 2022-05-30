В Свердловской области на площади 21 гектар выявили лесной пожар
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки на землях лесного фонда Свердловской области выявили пожар на площади 21 гектар. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Также продолжается тушение пожара на землях иных категорий в Берёзовском городском округе у посёлка Безречный. Его площадь составляет 50 гектар.
Всего, по данным на 4 мая, в России действует 8 лесных пожаров на общей площади 133 гектар. В тушении задействовано 463 человека, 85 единиц наземной техники, 14 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки – 64 воздушных судов.
Также продолжается тушение пожара на землях иных категорий в Берёзовском городском округе у посёлка Безречный. Его площадь составляет 50 гектар.
Всего, по данным на 4 мая, в России действует 8 лесных пожаров на общей площади 133 гектар. В тушении задействовано 463 человека, 85 единиц наземной техники, 14 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки – 64 воздушных судов.
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