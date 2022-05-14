В Свердловской области продолжает действовать пожар на площади 50 гектар

12.52 Воскресенье, 22 мая 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
На территории Свердловской области в Берёзовском городском вблизи посёлка Безречный округе продолжает действовать пожар на площади 50 гектар. Тушение продолжается более недели.

Как пишет портал 66.RU со ссылкой на директора Уральской базы авиационной охраны лесов Романа Лежнина, на ликвидацию пожара уйдет около трёх недель.

Также, по данным на 22 мая, в России действуют 96 лесных пожаров на общей площади 42 286 гектар. Самые крупные из них в Красноярском крае (15 048 га), в Иркутской области (11 787 га) и в Забайкальском крае (8 204 га).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:38 В Екатеринбурге ищут 34-летнию женщину, пропавшую 15 мая
09:44 В аварии в Свердловской области погибла 11-летняя девочка
17:19 Представитель МИДа похвалила жителей Свердловской области за характер
16:24 У 165 жителей Свердловской области подтвердился COVID-19
15:53 Свердловское МЧС предупредило о непогоде 22 мая
15:26 В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в мошенничестве на 50 миллионов
15:22 В уральской столице за 1,5 миллиона продают самолёт
13:19 На базе ИК-47 Каменска-Уральского прошла сельскохозяйственная ярмарка
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11:20 В Екатеринбурге в аварии рассёк лоб 17-летний пассажир
10:36 Президент поддержал выдвижение Куйвашева на пост губернатора Свердловской области
09:40 В Свердловской области ищут 43-летнего мужчину, пропавшего 19 апреля
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