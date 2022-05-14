В Свердловской области продолжает действовать пожар на площади 50 гектар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На территории Свердловской области в Берёзовском городском вблизи посёлка Безречный округе продолжает действовать пожар на площади 50 гектар. Тушение продолжается более недели.Как пишет портал 66.RU со ссылкой на директора Уральской базы авиационной охраны лесов Романа Лежнина, на ликвидацию пожара уйдет около трёх недель.Также, по данным на 22 мая, в России действуют 96 лесных пожаров на общей площади 42 286 гектар. Самые крупные из них в Красноярском крае (15 048 га), в Иркутской области (11 787 га) и в Забайкальском крае (8 204 га).