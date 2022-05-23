В гараже частного дома на Урале обнаружили более 1000 боеприпасов



Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В гараже одного из домов в селе Филатовское обнаружили более 1000 боеприпасов. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.Взрывотехники ОМОН «Малахит» обследовали боеприпасы, найденные в гараже частного дома в селе Филатовское Сухоложского района. Специалисты установили, что это инертные снаряды калибра 125 мм в количестве 1035 штук, три снаряда калибра 122 мм, 100 хвостовиков выстрелов ПГ-7, а также три дымовые гранаты.Обнаруженные боеприпасы, по данным Росгвардии, не представляли угрозы населению. Их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.