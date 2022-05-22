В Свердловской области продолжает действовать один лесной пожар
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Лес у поселка Безречный в Березовском городском округе продолжает гореть. Этот пожар специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов и МЧС локализовали еще 9 мая.
Согласно данным Уральской базы авиационной охраны лесов, площадь лесного пожара у поселка Безречный составляет 50 га. Все остальные лесные пожары в регионе потушены.
На 29 мая в регионе ликвидировано два лесных пожара площадью 1,5 га в Сысертском и Билимбаевском лесничествах. Всего за 2022 год ликвидировано 289 природных пожаров на площади 10 123,21 га.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим.
Согласно данным Уральской базы авиационной охраны лесов, площадь лесного пожара у поселка Безречный составляет 50 га. Все остальные лесные пожары в регионе потушены.
На 29 мая в регионе ликвидировано два лесных пожара площадью 1,5 га в Сысертском и Билимбаевском лесничествах. Всего за 2022 год ликвидировано 289 природных пожаров на площади 10 123,21 га.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим.
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