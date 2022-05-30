Стали известны подробности аварии с участием трамваев в центре Екатеринбурга
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием двух трамваев и легковушкой на улице Радищева в Екатеринбурге. Напомним, что в результате столкновения один из вагонов сошел с рельсов.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель трамвая №33 ехал по улице Московской и при повороте налево на улицу Радищева допустил сход вагона с рельсов. В результате этого произошло столкновение со встречных трамваев №21 и автомобилем Mazda.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель трамвая №33 ехал по улице Московской и при повороте налево на улицу Радищева допустил сход вагона с рельсов. В результате этого произошло столкновение со встречных трамваев №21 и автомобилем Mazda.
– В ДТП нет пострадавших. На рельсах обнаружен посторонний металлический предмет, – добавили в ГИБДД.
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