В центре Екатеринбурга столкнулись два трамвая, один вагон сошел с рельсов



Фото: очевидец ДТП / Е1.RU

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На улице Радищева в Екатеринбурге сегодня утром столкнулись два трамвая. Один из вагонов сошел с рельсов.Как пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев, после схода вагона с рельсов в 08:30 оказалось парализовано движение автомобилей в обе стороны. Кроме того, в ДТП пострадала одна легковушка. По предварительным данным, авария могла произойти из-за постороннего предмета, попавшего на рельсы.На место ДТП уже прибыли спасательные службы.