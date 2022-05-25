В центре Екатеринбурга столкнулись два трамвая, один вагон сошел с рельсов
Происшествия
Фото: очевидец ДТП / Е1.RU
На улице Радищева в Екатеринбурге сегодня утром столкнулись два трамвая. Один из вагонов сошел с рельсов.
Как пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев, после схода вагона с рельсов в 08:30 оказалось парализовано движение автомобилей в обе стороны. Кроме того, в ДТП пострадала одна легковушка. По предварительным данным, авария могла произойти из-за постороннего предмета, попавшего на рельсы.
Фото: очевидец ДТП / Е1.RU
На место ДТП уже прибыли спасательные службы.
Как пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев, после схода вагона с рельсов в 08:30 оказалось парализовано движение автомобилей в обе стороны. Кроме того, в ДТП пострадала одна легковушка. По предварительным данным, авария могла произойти из-за постороннего предмета, попавшего на рельсы.
Фото: очевидец ДТП / Е1.RU
На место ДТП уже прибыли спасательные службы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».