В свердловском городе Волчанск от удара током погиб электрик
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жители города Волчанск в Свердловской области стали свидетелями смерти электрика, погибшего, предположительно, от удара током во время работ на столбе электропередач.
По словам девушки, ставшей одной из очевидцев, спустя несколько минут после того, как электрик залез на столб, соседи стали кричать, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь. Она рассказала, что растерялась от увиденного и не смогла вспомнить номер 112, поэтому позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу, пишет портал Е1.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
Напомним, что 23 мая в Пригородном районе Свердловской области от удара электрическим током погиб рыбак. По предварительным данным, он задел удилищем линию электропередачи.
По словам девушки, ставшей одной из очевидцев, спустя несколько минут после того, как электрик залез на столб, соседи стали кричать, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь. Она рассказала, что растерялась от увиденного и не смогла вспомнить номер 112, поэтому позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу, пишет портал Е1.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
Напомним, что 23 мая в Пригородном районе Свердловской области от удара электрическим током погиб рыбак. По предварительным данным, он задел удилищем линию электропередачи.
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