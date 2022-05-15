В Свердловской области рыбак погиб от удара током

– Отмечу, что такого рода инциденты время от времени происходят с любителями рыбной ловли на поплавочную удочку, поэтому считаю возможным предупредить граждан о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы отдых у водоема не приводил к печальным последствиям, – подчеркнул полковник Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Пригородном районе Свердловской области от удара электрическим током погиб рыбак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.Инцидент произошел вечером 23 мая на территории садового товарищества. По предварительным данным, 36-летний мужчина прибыл на один из водоемов, чтобы порыбачить. Когда он начал разворачивать рыболовные снасти, то удилищем длиной более пяти метров задел сверху линию электропередачи. В результате мужчину ударило электрическим током. Он скончался на месте происшествия.По данному факту Следственный комитет проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что личность погибшего уже установлена. Им оказался житель Пригородного района, работавший на одной из местных предприятий. На рыбалку он приехал с супругой и детьми. В момент происшествия они находились немного поодаль. Услышав крик главы семейства, они подбежали к нему, но помочь чем-либо пострадавшему уже не могли.