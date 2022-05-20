Окружной дом офицеров в Екатеринбурге оштрафовали за потоп
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В Кировском районном суде Екатеринбурга завершился судебный процесс, ответчиком в котором выступало руководство Окружного дома офицеров. ОДО обвинили в затоплении здания.
Иск против руководства ОДО подала военная прокуратура, посчитавшая, что нынешняя дирекция учреждения, возглавляемая сейчас временно исполняющим обязанности Сергеем Коновым, не справилось с задачей оберегать здание, которое является объектом культурного наследия федерального наследия. Из-за затопления помещений Дома офицеров был причинён ущерб его интерьерам и некоторым экспонатам Музея боевой славы Урала, который расположен в здании.
Судья Екатерина Иванченко сочла претензии к руководству ОДО справедливыми, вот только наказание вынесла на удивление мягкое — штраф в размере 100 тысяч рублей. И это при том, что административная статья, по которой рассматривалось дело, предполагает минимальный штраф вдвое большего размера.
Напомним, что совсем недавно тем же районным судом рассматривался другой иск к руководству Дома офицеров. Он касался возвращения на фасад здания барельефа с изображением Сталина. В суд на ОДО в том случае подавал уральский историк Алексей Мосин. Его иск в итоге отклонили.
Иск против руководства ОДО подала военная прокуратура, посчитавшая, что нынешняя дирекция учреждения, возглавляемая сейчас временно исполняющим обязанности Сергеем Коновым, не справилось с задачей оберегать здание, которое является объектом культурного наследия федерального наследия. Из-за затопления помещений Дома офицеров был причинён ущерб его интерьерам и некоторым экспонатам Музея боевой славы Урала, который расположен в здании.
Судья Екатерина Иванченко сочла претензии к руководству ОДО справедливыми, вот только наказание вынесла на удивление мягкое — штраф в размере 100 тысяч рублей. И это при том, что административная статья, по которой рассматривалось дело, предполагает минимальный штраф вдвое большего размера.
Напомним, что совсем недавно тем же районным судом рассматривался другой иск к руководству Дома офицеров. Он касался возвращения на фасад здания барельефа с изображением Сталина. В суд на ОДО в том случае подавал уральский историк Алексей Мосин. Его иск в итоге отклонили.
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