Самокатчики разных возрастов продолжают травмироваться на дорогах городов Свердловской области
Происшествия
Стоп-кадр видео информационной службы ОГИБДД города Новоуральска
В городах Свердловской области не снижается количество дорожно-транспортных происшествий с участием людей на самокатах. Причём, попадают в них любители модного средства передвижения самых разных возрастов, «от мала до велика».
Вчера «Вечерние ведомости» рассказывали о том, как в Каменске-Уральском под машину на самокате «въехала» 5-летняя девочка. Сегодня, 24-го мая, этот же «подвиг» повторил в Екатеринбурге, на улице Машиностроителей её ровесник. Мальчик пересекал проезжую часть в непредназначенном для этого месте и был сметён с самоката легковым автомобилем, который не заметил малыша из-за стоящей в соседней ряду машины. К счастью, обошлось без наезда, да и скорость машины была не слишком высокой. Мальчик получил сильные ушибы и психологическую травму.
В данном случае, как и в Каменске-Уральском, виноваты родители. Как минимум — родительница. Она была вместе с сыном во время происшествия, но сама выбрала опасный для пересечения улицы путь, да ещё и не взяла ребёнка за руку во время перехода проезжей части, что и привело к такому исходу.
Куда более тяжёлые последствия повлекла авария с участием самокатчика в Новоуральске. Она произошла в минувшую субботу, и сотрудники ГИБДД ищут свидетелей, чтобы установить все обстоятельства инцидента, в результате которого мужчина 1984-го года рождения получил переломы обеих ног. Травмировался он, управляя самокатом марки «KUGOO М5». Примерно в 22:50 его поездку прервало столкновение с другим, более мощным и опасным средством передвижения — с автомобилем марки «Лада-2121». Случилось это не в самом городе, а на первом километре трассы «Новоуральск- Елани», что и затруднило поиск свидетелей ДТП.
Вчера «Вечерние ведомости» рассказывали о том, как в Каменске-Уральском под машину на самокате «въехала» 5-летняя девочка. Сегодня, 24-го мая, этот же «подвиг» повторил в Екатеринбурге, на улице Машиностроителей её ровесник. Мальчик пересекал проезжую часть в непредназначенном для этого месте и был сметён с самоката легковым автомобилем, который не заметил малыша из-за стоящей в соседней ряду машины. К счастью, обошлось без наезда, да и скорость машины была не слишком высокой. Мальчик получил сильные ушибы и психологическую травму.
В данном случае, как и в Каменске-Уральском, виноваты родители. Как минимум — родительница. Она была вместе с сыном во время происшествия, но сама выбрала опасный для пересечения улицы путь, да ещё и не взяла ребёнка за руку во время перехода проезжей части, что и привело к такому исходу.
Куда более тяжёлые последствия повлекла авария с участием самокатчика в Новоуральске. Она произошла в минувшую субботу, и сотрудники ГИБДД ищут свидетелей, чтобы установить все обстоятельства инцидента, в результате которого мужчина 1984-го года рождения получил переломы обеих ног. Травмировался он, управляя самокатом марки «KUGOO М5». Примерно в 22:50 его поездку прервало столкновение с другим, более мощным и опасным средством передвижения — с автомобилем марки «Лада-2121». Случилось это не в самом городе, а на первом километре трассы «Новоуральск- Елани», что и затруднило поиск свидетелей ДТП.
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