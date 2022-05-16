Скользкая дорога и беспечность родителей привели к травмам ребёнка в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Крайне неприятное дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье вечером в Каменске-Уральском. Под легковую машину на переходе попала 5-летняя девочка. Ребёнок был без родителей, зато на самокате.Девочка оказалась одна на улице, когда пошла гулять в родной двор, а затем отправилась в соседний, чтобы проводить подружку. На обратном пути она и попала в аварию. Из-за прошедшего дождя асфальт на дороге был скользкий, и пострадавшая не сумела затормозить на нерегулируемом пешеходном переходе — её по инерции вынесло на проезжую часть. В свою очередь, не сумела затормозить и хозяйка «Лады Калина», хотя ехала с небольшой скоростью — всего 20 километров в час.ДТП произошло примерно в 20:00 на улице Октябрьская. С травмами малолетняя пострадавшая была госпитализирована. Ведётся проверка её родителей на предмет того, насколько они в состоянии исполнять свои обязанности по воспитанию и содержанию ребёнка.