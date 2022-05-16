За воскресенье в Краснотурьинске сгорели две бани

20.11 Понедельник, 23 мая 2022
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Воскресным вечером, 22-го мая на частном участке в Краснотурьинске произошёл пожар. Из-за неправильной эксплуатации печного оборудования загорелась деревянная баня на улице Маяковского. Существовал риск, что огонь перекинется на жилое строение, которое находится с баней под одной крышей.

По словам дознавателя отделения административной практики и дознания ОНДиПР городских округов Краснотурьинск и Карпинск, а также Волчанского городского округа. Дальнейшего распространения огня удалось избежать благодаря действиям сына хозяев дома. Молодой человек догадался перекрыть поступление кислорода в баню, просто прикрыв туда дверь, и отключил подачу электричества.
Хозяева бани вызвали пожарных во второй половине девятого вечера. Огнеборцы с возгорание справились быстро, но бане предстоит сложный ремонт — требуется замена сгоревших стен и потолочного перекрытия.

Вторая краснотурьинская баня заполыхала в понедельник утром, но, как удалось установить специалистам, тление её началось ещё в субботу вечером, когда хозяева в последний раз её топили. Больше суток скрытое возгорание не давало о себе знать, пока не проявило себя в полной красе. Разрастающийся огонь спалил внутреннюю отделку и различную банную утварь. Основная конструкция строения не пострадал. Но печь в бане придётся отремонтировать, — как выяснилось, именно её неисправность привела к пожару, — сообщает издание «Заря Урала».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Воскресным утром в Краснотурьинске пожарные отбили от огня автомобиль
16 мая 2022
В Белоярском городском округе сгорели три частных дома
22 мая 2022
В выходные в пожаре погиб пожилой житель посёлка Новоасбест
17 мая 2022
Из горящего дома в Богдановиче пожарные спасли четырех человек
19 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Вернули Сталина, навредили культурному наследию. Что происходит с Окружным домом офицеров в Екатеринбурге

Пока все обсуждали барельеф диктатора, памятнику архитектуры, возможно, был нанесён непоправимый ущерб
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:41 Против экс-замглавы администрации ЖД района Екатеринбурга заведено уговное дело о взятке
21:24 Скользкая дорога и беспечность родителей привели к травмам ребёнка в Каменске-Уральском
20:52 Симпатичный сувенир изготавливает в Сысерти журналист Наталья Малова
20:11 За воскресенье в Краснотурьинске сгорели две бани
19:29 На юбилейную марку впихнули основные достопримечательности Нижнего Тагила
19:08 В начале июня в небо над Берёзовским взмоют сотни бумажных самолётиков
18:29 На полтора миллиона рублей обогатились мошенники за счёт наивного жителя Верхней Пышмы
17:51 Более 11 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей
17:25 Рецидивист избил молодого человека и изнасиловал его девушку в Екатеринбурге
16:53 Пациентку с тяжелым осложнением после инфаркта спасли свердловские врачи
16:26 Телеведущий Иван Ургант опроверг заявление Собчак о его приезде в Екатеринбург
15:55 Туалеты трех школ Свердловской области попали в топ-50 худших в стране
15:23 «Аэрофлот» с 1 июня запускает из Екатеринбурга ежедневные рейсы в Сочи
14:54 В Свердловской области зафиксировали 168 новых случаев COVID-19
14:21 С начала года в ДТП в Екатеринбурге пострадали 43 ребенка, один погиб
13:42 Госдолг Свердловской области превысил 100 миллиардов рублей
13:20 В центре Екатеринбурга бездомные собаки напали на Тойоту и нанесли ущерб на десятки тысяч рублей
12:53 «Ночь музеев» в Екатеринбурге посетили свыше 70 тысяч человек
12:25 Делегация Екатеринбурга в ходе визита в Беларусь посетила Брест
11:59 Из-за автоподставы пенсионер в Екатеринбурге лишился миллиона рублей
11:20 Тёплая погода установится в Свердловской области только в конце мая
10:58 В Екатеринбурге уже три недели ищут пропавшего мужчину
10:21 В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадали два человека
09:56 Водитель сгорел в машине после ДТП с грузовиками на трассе Екатеринбург – Тюмень
09:23 Mercedes-Benz загорелся ночью в Екатеринбурге
17:39 В Свердловской области ожидаются заморозки до -2
Все новости Свердловской области
17:34 Бурматов: в правительстве не выполнили поручения президента, которые касаются правил обращения с животными
16:28 В Астрахани священнослужитель на внедорожнике сбил женщину на пешеходном переходе
15:49 Правительство РФ выделит регионам 3 млрд рублей на капремонт студенческих общежитий
15:28 Экс-глава Министерства транспорта Соколов назначен гендиректором «АвтоВАЗа»
14:41 Министр Кравцов: по новым правилам слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы
14:20 Больше трети россиян верят в существование тайных организаций, управляющих обществом
13:51 Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 10 тысяч га
12:12 Байден заявил, что США готовы «вмешаться военным путем», если Китай вторгнется в Тайвань
11:22 Поставки кнопочных телефонов в Россию выросли на 43%
10:48 Сеть джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила покинуть российский рынок
09:59 В рейтинге стран по доступности природного газа Казахстан занял первое место, Россия – на втором
09:37 Мужчины-ведущие афганского телеканала вышли в эфир в масках в знак солидарности с коллегами женщинами
08:54 Бельгия первой в мире ввела трехнедельный карантин для тех, кто заболел оспой обезьян
11:45 ММСК выделил 8 млн рублей на благоустройство Медногорск
14:32 Вирусологи Бельгии сообщили о двух подтвержденных случаях заражения оспой обезьян
12:24 Дело лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации армии передали в суд Санкт-Петербурга
11:12 В капсуле времени, вскрытой в Новосибирске, пионеры желали потомкам мира и друзей на всей планете
10:37 Правительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на поддержку «системообразующих медиакомпаний»
09:42 Оспа обезьян зафиксирована во Франции и в Австралии, в Перу объявлен режим санитарной тревоги
09:11 В Госдуме предложили смягчить законопроект, который предполагает внесудебную блокировку СМИ
17:48 В Швеции, США и Испании сообщили о случаях заражения человека оспой обезьян
16:33 Песков заявил, что в России не собираются возрождать пионерию
15:23 Басманный суд заочно арестовал экс-юристов ФБК* Соболь и Гимади
14:42 На музыканта Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию армии после концерта в Уфе
14:08 В Минобороны сообщили, что «Z» и «V» не являются официальными воинскими символами
12:57 Сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена
Все новости России и мира
21:41 Против экс-замглавы администрации ЖД района Екатеринбурга заведено уговное дело о взятке
21:24 Скользкая дорога и беспечность родителей привели к травмам ребёнка в Каменске-Уральском
20:52 Симпатичный сувенир изготавливает в Сысерти журналист Наталья Малова
20:11 За воскресенье в Краснотурьинске сгорели две бани
19:29 На юбилейную марку впихнули основные достопримечательности Нижнего Тагила
19:08 В начале июня в небо над Берёзовским взмоют сотни бумажных самолётиков
18:29 На полтора миллиона рублей обогатились мошенники за счёт наивного жителя Верхней Пышмы
17:51 Более 11 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей
17:25 Рецидивист избил молодого человека и изнасиловал его девушку в Екатеринбурге
16:53 Пациентку с тяжелым осложнением после инфаркта спасли свердловские врачи
16:26 Телеведущий Иван Ургант опроверг заявление Собчак о его приезде в Екатеринбург
15:55 Туалеты трех школ Свердловской области попали в топ-50 худших в стране
15:23 «Аэрофлот» с 1 июня запускает из Екатеринбурга ежедневные рейсы в Сочи
14:54 В Свердловской области зафиксировали 168 новых случаев COVID-19
14:21 С начала года в ДТП в Екатеринбурге пострадали 43 ребенка, один погиб
13:54 Ученые Пермского Политеха улучшили и оптимизировали конструкцию тазобедренного эндопротеза
13:43 Росреестр поясняет, почему в выписке на земельный участок под многоквартирным домом могут отсутствовать сведения о правообладателе
13:42 Госдолг Свердловской области превысил 100 миллиардов рублей
13:38 В Перми будет временно закрыто движение по улице Котельнической
13:25 «Горьковка» приглашает пермяков на «Библионочь»
13:20 В центре Екатеринбурга бездомные собаки напали на Тойоту и нанесли ущерб на десятки тысяч рублей
12:53 «Ночь музеев» в Екатеринбурге посетили свыше 70 тысяч человек
12:25 Делегация Екатеринбурга в ходе визита в Беларусь посетила Брест
11:59 Из-за автоподставы пенсионер в Екатеринбурге лишился миллиона рублей
11:20 Тёплая погода установится в Свердловской области только в конце мая
11:04 В Прикамье под контролем судебных приставов выделены средства на обеспечение безопасности спортивного объекта
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK