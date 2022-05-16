За воскресенье в Краснотурьинске сгорели две бани

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Воскресным вечером, 22-го мая на частном участке в Краснотурьинске произошёл пожар. Из-за неправильной эксплуатации печного оборудования загорелась деревянная баня на улице Маяковского. Существовал риск, что огонь перекинется на жилое строение, которое находится с баней под одной крышей.По словам дознавателя отделения административной практики и дознания ОНДиПР городских округов Краснотурьинск и Карпинск, а также Волчанского городского округа. Дальнейшего распространения огня удалось избежать благодаря действиям сына хозяев дома. Молодой человек догадался перекрыть поступление кислорода в баню, просто прикрыв туда дверь, и отключил подачу электричества.Хозяева бани вызвали пожарных во второй половине девятого вечера. Огнеборцы с возгорание справились быстро, но бане предстоит сложный ремонт — требуется замена сгоревших стен и потолочного перекрытия.Вторая краснотурьинская баня заполыхала в понедельник утром, но, как удалось установить специалистам, тление её началось ещё в субботу вечером, когда хозяева в последний раз её топили. Больше суток скрытое возгорание не давало о себе знать, пока не проявило себя в полной красе. Разрастающийся огонь спалил внутреннюю отделку и различную банную утварь. Основная конструкция строения не пострадал. Но печь в бане придётся отремонтировать, — как выяснилось, именно её неисправность привела к пожару, — сообщает издание «Заря Урала».