С начала года в ДТП в Екатеринбурге пострадали 43 ребенка, один погиб
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области сегодня, 23 мая, стартует профилактическое мероприятие «Внимание-дети!». Сотрудники ГИБДД будут проводить такие рейды до 30 июня.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, уровень детского дорожно-транспортного травматизма в городе продолжает оставаться высоким. С начала этого года в столице Урала зафиксировали 37 ДТП, в которым один ребенок погиб, еще 43 – получили травмы.
Госавтоинспекция рекомендует взрослым не оставлять детей без присмотра и не перевозить их в автомобиле без детских удерживающих устройств. Также следует постоянно напоминать ребятам правила безопасного поведения на дороге.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, уровень детского дорожно-транспортного травматизма в городе продолжает оставаться высоким. С начала этого года в столице Урала зафиксировали 37 ДТП, в которым один ребенок погиб, еще 43 – получили травмы.
Госавтоинспекция рекомендует взрослым не оставлять детей без присмотра и не перевозить их в автомобиле без детских удерживающих устройств. Также следует постоянно напоминать ребятам правила безопасного поведения на дороге.
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