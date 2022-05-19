С начала года в ДТП в Екатеринбурге пострадали 43 ребенка, один погиб

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области сегодня, 23 мая, стартует профилактическое мероприятие «Внимание-дети!». Сотрудники ГИБДД будут проводить такие рейды до 30 июня.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, уровень детского дорожно-транспортного травматизма в городе продолжает оставаться высоким. С начала этого года в столице Урала зафиксировали 37 ДТП, в которым один ребенок погиб, еще 43 – получили травмы.Госавтоинспекция рекомендует взрослым не оставлять детей без присмотра и не перевозить их в автомобиле без детских удерживающих устройств. Также следует постоянно напоминать ребятам правила безопасного поведения на дороге.