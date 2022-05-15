Житель Арамиля погиб в ДТП на загородной дороге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 17-го мая, на 2-м километре трассы Арамиль — Андреевка погиб 51-летний свердловчанин. Смерть он встретил за рулём собственного автомобиля.Опытный водитель за 18-лет водительского стажа всего лишь дважды попадался на нарушении правил дорожного движения. Вот и сегодня он ехал в сторону Двуреченска с соблюдением ПДД — пристёгнутый, не превышая скорости. По всей видимости, в какой-то момент мужчина почувствовал себя плохо и перестал контролировать движение транспортного средства. Его машину марки «Skoda Kodiaq» повело в сторону. Иномарка задела обочину справа, резко свернула влево и вылетела с проезжей части. В лесной полосе она смяла несколько молодых деревьев и продолжала движение в сторону больших, взрослых сосен, пока не перевернулась.Бригада «Скорой помощи» прибыла на место происшествия только для того, чтобы констатировать смерть водителя. Обследование его трупа показало, что у погибшего сломаны шейные позвонки.