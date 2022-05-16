На Эльмаше в Екатеринбурге перекресток залило водой
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня ночью холодная вода вылилась на пересечение проспекта Космонавтов и улицы Ломоносова в Екатеринбурге.
Вода вылилась в результате первого этапа опрессовок, которые начались 16 мая. В пресс-службе ресурсоснабжающей компании сообщили, что последствия аварии уже устранили.
Напомним, что первый этап гидравлических испытаний проходит в Екатеринбурге с 16 по 20 мая. Опрессовки запланированы на ночное время – с 23:00 до 06:00.
Вода вылилась в результате первого этапа опрессовок, которые начались 16 мая. В пресс-службе ресурсоснабжающей компании сообщили, что последствия аварии уже устранили.
Напомним, что первый этап гидравлических испытаний проходит в Екатеринбурге с 16 по 20 мая. Опрессовки запланированы на ночное время – с 23:00 до 06:00.
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Первый этап опрессовок стартовал в Екатеринбурге
16 мая 2022
16 мая 2022