Группа подростков избила мужчину в Нижнем Тагиле

– Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку полноте и эффективности мер, принимаемых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в отношении подростков, совершивших противоправное деяние, – добавили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле группа подростков избила мужчину, который сделал им замечание. Прокуратура организовала проверку по данному факту.По предварительным данным, вечером 12 мая около 10 подростков в возрасте от 13 до 16 лет находились в подъезде многоквартирного дома по улице Орджоникидзе. Жильцы дома сделали им несколько замечаний. Подростки покинули подъезд и во дворе стали выяснять отношения с одним из жильцов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в ходе конфликта подростки нанесли мужчине несколько ударов по туловищу и голове. Также они оказали сопротивление еще двум взрослым, пришедшим пострадавшему на помощь. Мужчина обратился в травматологический пункт, где ему оказали медицинскую помощь.Пятерых подростков, непосредственно наносивших удары, доставили в органы полиции. Проведение полицией доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.