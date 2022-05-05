Площадь пожара в Свердловской области сократилась до 949 гектар
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
За минувшие сутки площадь пожара на землях лесного фонда Свердловской области сократилась с 1 774 до 949 гектар. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Вчера, по данным на 14 мая, в регионе действовали 2 пожара.
«Еще 1 пожар в Свердловской области был зарегистрирован на землях иных категорий на площади 50 гектар», – рассказали в «Авиалесоохране».
Всего на территории России действовало 112 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 22 976 гектар. В тушении были задействованы 5 592 человека, 1 131 единица техники, 28 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки работали 73 воздушных судна.
«Еще 1 пожар в Свердловской области был зарегистрирован на землях иных категорий на площади 50 гектар», – рассказали в «Авиалесоохране».
Всего на территории России действовало 112 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 22 976 гектар. В тушении были задействованы 5 592 человека, 1 131 единица техники, 28 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки работали 73 воздушных судна.
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