В Свердловской области более чем в два раза увеличилась площадь лесных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась до 1 774 га. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».
По данным на 00:00 13 мая, в Свердловской области зафиксировано шесть природных пожаров на площади, пройденной огнем 1 774 га. Вчера площадь лесных пожаров составляла только 829 га.
Всего в России на данный момент действуют 104 природных пожара на площади, пройденной огнем 14 425 га.
По данным на 00:00 13 мая, в Свердловской области зафиксировано шесть природных пожаров на площади, пройденной огнем 1 774 га. Вчера площадь лесных пожаров составляла только 829 га.
Всего в России на данный момент действуют 104 природных пожара на площади, пройденной огнем 14 425 га.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!