В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 19-летняя Полина Дмитриевна Овчинникова. Ее местонахождение неизвестно с 8 мая.Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы до плеч, носит очки.В день пропажи девушка была одета в черную толстовку с капюшоном, голубые короткие джинсы, серо-голубые кроссовки Adidas. С собой у нее был черный рюкзак.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Полины Овчинниковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.