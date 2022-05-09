В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 19-летняя Полина Дмитриевна Овчинникова. Ее местонахождение неизвестно с 8 мая.
Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы до плеч, носит очки.
В день пропажи девушка была одета в черную толстовку с капюшоном, голубые короткие джинсы, серо-голубые кроссовки Adidas. С собой у нее был черный рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Полины Овчинниковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы до плеч, носит очки.
В день пропажи девушка была одета в черную толстовку с капюшоном, голубые короткие джинсы, серо-голубые кроссовки Adidas. С собой у нее был черный рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Полины Овчинниковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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