Екатеринбуржцы жалуются на сильный запах гари

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга жалуются на сильный запах гари. В связи с этим проводятся лабораторные исследования атмосферного воздуха.Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, сотрудники филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» организовали проведение лабораторных исследований воздуха в Академическом районе Екатеринбурга. Роспотребнадзор держит качество атмосферного воздуха на постоянном контроле.Санитарные врачи рекомендуют местным жителям во время смога избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить воды, отказаться от курения, а на улице использовать маски и респираторы.При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания, а также при обострении хронических болезней необходимо обратиться к врачу.