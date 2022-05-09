Полиция не нашла взрывных устройств в офисе екатеринбургского издания
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники полиции проверили офис портала Е1.RU и не нашли там взрывных устройств. Ранее мы писали, что на корпоративную почту издания пришло сообщение о минировании.
Как пишут журналисты, прибывшие в офис сотрудники полиции №9 сообщили, что за сегодняшний день это четвертое подобное обращение о возможном минировании в их районе.
Сейчас редакция уже восстановила свою работу.
Как пишут журналисты, прибывшие в офис сотрудники полиции №9 сообщили, что за сегодняшний день это четвертое подобное обращение о возможном минировании в их районе.
Сейчас редакция уже восстановила свою работу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Свердловские справедливороссы пожаловались на письмо о минировании регионального отделения
06 мая 2022
06 мая 2022