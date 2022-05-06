Редакция екатеринбургского портала получила сообщение о минировании

«Офис редакции заминирован. Требуем немедленной публикации обращения к президенту с требованием отмены специальной военной операции!!!!» — говорится в письме.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Редакция екатеринбургского портала Е1.RU получила сообщение о минировании. Об этом сообщили сами журналисты издания.Как сообщается в телеграм-канале Е1, сообщение о минировании поступило на корпоративную почту около 14:00.Журналисты сообщают, что самого обращения к письму приложено не было. Главный редактор издания Артем Беседин позвонил по номеру 112. В офис приехала полиция.