В Чусовском озере в Свердловской области погибла рыба
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Свердловской области к берегам Чусовского озера прибило сотни погибших рыб. Их обнаружили местные жители одноимённого посёлка.
«Сегодня были на Чусовском озере, увидели кучу мертвой рыбы. Невероятный запах!», – рассказал один из очевидцев порталу Е1.
Это не первый такой случай в регионе. В конце апреля под Верхней Пышмой в пруду посёлка Крутой уральцы тоже находили мёртвую рыбу. Тогда департамент информационной политики Свердловской области, объяснял массовую гибель рыбы недостатком кислорода в толще воды. Хотя местные жители были уверены, что в водоём что-то слили.
«Сегодня были на Чусовском озере, увидели кучу мертвой рыбы. Невероятный запах!», – рассказал один из очевидцев порталу Е1.
Это не первый такой случай в регионе. В конце апреля под Верхней Пышмой в пруду посёлка Крутой уральцы тоже находили мёртвую рыбу. Тогда департамент информационной политики Свердловской области, объяснял массовую гибель рыбы недостатком кислорода в толще воды. Хотя местные жители были уверены, что в водоём что-то слили.
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