В пруду под Верхней Пышмой обнаружили мёртвую рыбу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Под Верхней Пышмой в пруду посёлка Крутой погибла рыба. Берег водоёма, усыпанный мёртвыми рыбами, сегодня обнаружили местные жители. По их словам, ещё вчера все было в порядке.«Всё было хорошо, люди ловили рыбку с удочками. Сегодня с утра обнаружили этот ужас, явно что-то слили в водоем, вся эта гадость может попасть в грунтовые воды», – рассказала местная жительница порталу Е1.Департамент информационной политики Свердловской области, ссылаясь на региональный департамент ветеринарии, объяснил массовую гибель рыбы недостатком кислорода в толще воды. Так, по мнению специалистов, недостаток кислорода возник из-за поздней весны и затяжного таяния льда.Рыбу пообещали в ближайшее время собрать и утилизировать.