В пруду под Верхней Пышмой обнаружили мёртвую рыбу
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Под Верхней Пышмой в пруду посёлка Крутой погибла рыба. Берег водоёма, усыпанный мёртвыми рыбами, сегодня обнаружили местные жители. По их словам, ещё вчера все было в порядке.
«Всё было хорошо, люди ловили рыбку с удочками. Сегодня с утра обнаружили этот ужас, явно что-то слили в водоем, вся эта гадость может попасть в грунтовые воды», – рассказала местная жительница порталу Е1.
Департамент информационной политики Свердловской области, ссылаясь на региональный департамент ветеринарии, объяснил массовую гибель рыбы недостатком кислорода в толще воды. Так, по мнению специалистов, недостаток кислорода возник из-за поздней весны и затяжного таяния льда.
Рыбу пообещали в ближайшее время собрать и утилизировать.
«Всё было хорошо, люди ловили рыбку с удочками. Сегодня с утра обнаружили этот ужас, явно что-то слили в водоем, вся эта гадость может попасть в грунтовые воды», – рассказала местная жительница порталу Е1.
Департамент информационной политики Свердловской области, ссылаясь на региональный департамент ветеринарии, объяснил массовую гибель рыбы недостатком кислорода в толще воды. Так, по мнению специалистов, недостаток кислорода возник из-за поздней весны и затяжного таяния льда.
Рыбу пообещали в ближайшее время собрать и утилизировать.
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