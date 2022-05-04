В результате пожара в Верхней Пышме погибла женщина

15.36 Четверг, 5 мая 2022
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В результате крупного пожара, разгоревшегося в Верхней Пышме в СНТ «Уралочка» 4 мая, погибла пожилая женщина. По факту произошедшего следователями была организована процессуальная проверка.

Как сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, признаков насильственной смерти на теле погибшей на обнаружили. Причины пожара устанавливаются .

«В настоящее время рассматривается версия о том, что пожар мог возникнуть из-за неправильной эксплуатации электрооборудования в одном из садовых домов», – рассказал Шульга.

По словам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшей был 71 год. Предполагается, что из-за маломобильности по состоянию здоровья, женщина не смогла своевременно покинуть садовый дом.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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